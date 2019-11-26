В Одессе сожгли авто семьи начальника местной таможни: видео

В ночь на 26 ноября на закрытой стоянке Одесской таможни злоумышленники сожгли легковой автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший семье и.о. ее руководителя Игоря Резника. Об этом сообщил в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как некто перелез через забор, бросил а авто зажигательную смесь и сбежал.

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"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов в США и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. <...> Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить", - пишет Нефьодов.

По его словам, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 000, а также составили протоколы на 5,7 млн грн по четырем авто BMW.

Ровно месяц назад в Одессе сожгли авто начальника отдела таможенного оформления Вячеслава Харченко.

Позавчера, 24 ноября, истек месяц, который премьер Гончарук дал на "решение ситуации с контрабандой на таможне".

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