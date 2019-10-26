В Одесской области неизвестные сожгли авто таможенника: видео

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Журналист Юрий Бутусов заявляет, что в поджоге подозревается крупный контрабандист

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В Одесской области неизвестные сожгли машину таможенника, а также сообщалось о том, что сгорел единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне, но его удалось спасти. Об этом сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов. 

По его словам, неизвестный мужчина зашел на открытую парковку, облил горючим и подпалил авто, которое принадлежит начальнику отдела таможенного оформления Вячеславу Харченко.

Пламя перекинулось на соседний фургон, в котором находился единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни. Сканер не пострадал.

По словам Бутусова, в поджоге подозревается крупный контрабандист.

В пресс-службе Нацполиции в Одесской области опубликовали фото с места событий: 

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Теги: таможенник, черноморск, поджег
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