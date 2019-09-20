Эвакуирован 91 человек. Пожар в военном госпитале в Луцке: видео

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Семь эвакуированных пациентов находятся в тяжелом состоянии

20 сентября около двух часов ночи произошел пожар в Луцком гарнизонном военном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, возгорание произошло на крыше лечебного корпуса. Пламя распространилось на площадь более 500 квадратных метров.

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Сотрудники ГСЧС совместно с персоналом госпиталя эвакуировали 80 пациентов, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии. Также были эвакуированы 11 работников лечебного заведения. Жертв и пострадавших среди них – нет.

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Спасатели боролись с огнем несколько часов, полностью потушить пожар удалось лишь к пяти утра. Сейчас они разбирают разрушенные конструкции и устанавливают причину возгорания.


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Теги: пожар, Луцк, военный госпиталь, госпиталь, эвакуация, ГСЧС, чп, фото, видео, волынь
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