Эвакуирован 91 человек. Пожар в военном госпитале в Луцке: видео

20 сентября около двух часов ночи произошел пожар в Луцком гарнизонном военном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, возгорание произошло на крыше лечебного корпуса. Пламя распространилось на площадь более 500 квадратных метров.

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Сотрудники ГСЧС совместно с персоналом госпиталя эвакуировали 80 пациентов, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии. Также были эвакуированы 11 работников лечебного заведения. Жертв и пострадавших среди них – нет.

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Спасатели боролись с огнем несколько часов, полностью потушить пожар удалось лишь к пяти утра. Сейчас они разбирают разрушенные конструкции и устанавливают причину возгорания.



В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

10 сентября центр Киева затянуло дымом из-за пожара у станции метро "Олимпийская".

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