Сильный пожар на набережной в Днепре: фото, видео

18 сентября в Днепре сгорел неэксплуатируемый дебаркадер на Набережной Победы. Об этом сообщает городское управление ГСЧС.
Двухэтажное здание горело чуть более часа. Так как пламя распространилось на площадь около 600 квадратных метров, к тушению были привлечены дополнительные пожарные части. Всего с пожаром боролись 30 спасателей. Они использовали шесть единиц техники.
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Фото: Информатор/Facebook
Фото: Информатор/Facebook
Как передает местное издание Информатор. Днепр, дым от пожара был виден практически со всех уголков города.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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