Сильный пожар на набережной в Днепре: фото, видео

18 сентября в Днепре сгорел неэксплуатируемый дебаркадер на Набережной Победы. Об этом сообщает городское управление ГСЧС.

Двухэтажное здание горело чуть более часа. Так как пламя распространилось на площадь около 600 квадратных метров, к тушению были привлечены дополнительные пожарные части. Всего с пожаром боролись 30 спасателей. Они использовали шесть единиц техники.

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Фото: Информатор/Facebook

Фото: Информатор/Facebook

Как передает местное издание Информатор. Днепр, дым от пожара был виден практически со всех уголков города.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

10 сентября центр Киева затянуло дымом из-за пожара у станции метро "Олимпийская".

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