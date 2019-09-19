Сильный пожар на набережной в Днепре: фото, видео

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Местные СМИ пишут, что дым был заметен из разных частей города

18 сентября в Днепре сгорел неэксплуатируемый дебаркадер на Набережной Победы. Об этом сообщает городское управление ГСЧС.

Двухэтажное здание горело чуть более часа. Так как пламя распространилось на площадь около 600 квадратных метров, к тушению были привлечены дополнительные пожарные части. Всего с пожаром боролись 30 спасателей. Они использовали шесть единиц техники.

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Фото: Информатор/Facebook

Фото: Информатор/Facebook

Как передает местное издание Информатор. Днепр, дым от пожара был виден практически со всех уголков города.  

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Теги: пожар, ГСЧС, днепр, набережная, чп, набережная победы
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