Мощный пожар на Гидропарке в Киеве: фото, видео

В сети появилось видео мощного пожара, который 14 сентября произошел на территории киевского Гидропарка.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, загорелся один из клубов на острове Долобецкий. К тушению были привлечены более 50 спасателей и 9 единиц техники, в том числе пожарный катер. Обошлось без пострадавших и жертв.

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Видео: Микола Чечоткін/Facebook

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Видео: Микола Чечоткін/Facebook

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10 сентября центр Киева затянуло дымом из-за пожара у станции метро "Олимпийская".

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