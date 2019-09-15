Мощный пожар на Гидропарке в Киеве: фото, видео

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Сотрудникам ГСЧС удалось потушить пожар всего за полчаса

В сети появилось видео мощного пожара, который 14 сентября произошел на территории киевского Гидропарка.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, загорелся один из клубов на острове Долобецкий. К тушению были привлечены более 50 спасателей и 9 единиц техники, в том числе пожарный катер. Обошлось без пострадавших и жертв.

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Видео: Микола Чечоткін/Facebook

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Видео: Микола Чечоткін/Facebook

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Теги: киев, пожар, гидропарк, остров, долобецкий, bora bora beach club
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