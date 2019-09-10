Взрывались боеприпасы. Пожар на полигоне под Харьковом: видео

В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горят торфяники на территории военного полигона. Об этом сообщает пресс-служба Чугуевского горсовета.

Ликвидацией пожара сейчас занимаются военные, пожарные и сотрудники районного ГСЧС. При этом саперы 54 бригады проводят разминирование территории.

Местные жители жалуются на сильное задымление населенных пунктов.

Видео: Харьков 1654/Facebook

По информации мэрии, процесс тушения пожара усложняет наличие на территории полигона боеприпасов. За вчерашний день три из них взорвались и 10 – были ликвидированы.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС 50 ГПСЧ Чугуева

Другой проблемой в горсовете называют отсутствие в распоряжении военной инженерной техники. Почти вся она вместе с составом 92 ОМБр находится в зоне ООС.

Кроме того, мешает спасателям жара.

Пока никто не стал жертвой происшествия. Ликвидация возгорания продолжается.

Ранее сегодня в Харьковском апелляционном суде была проведена эвакуация из-за найденной в подвале бомбы.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

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