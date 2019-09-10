Взрывались боеприпасы. Пожар на полигоне под Харьковом: видео

В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области горят торфяники на территории военного полигона. Об этом сообщает пресс-служба Чугуевского горсовета.
Ликвидацией пожара сейчас занимаются военные, пожарные и сотрудники районного ГСЧС. При этом саперы 54 бригады проводят разминирование территории.
Местные жители жалуются на сильное задымление населенных пунктов.
Видео: Харьков 1654/Facebook
По информации мэрии, процесс тушения пожара усложняет наличие на территории полигона боеприпасов. За вчерашний день три из них взорвались и 10 – были ликвидированы.
Читайте также: Нашли бомбу. В Харькове эвакуируют судей
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГСЧС 50 ГПСЧ Чугуева
Другой проблемой в горсовете называют отсутствие в распоряжении военной инженерной техники. Почти вся она вместе с составом 92 ОМБр находится в зоне ООС.
Кроме того, мешает спасателям жара.
Пока никто не стал жертвой происшествия. Ликвидация возгорания продолжается.
Читайте также: Центр Киева затянуло дымом: горело здание - видео