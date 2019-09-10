Нашли бомбу. В Харькове эвакуируют судей

Сегодня, 10 сентября, в подвале Харьковского апелляционного суда был найден предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Опасную находку обнаружили охранники около часу дня. Сразу же после этого работа суда была приостановлена. Проводится эвакуация служителей фемиды, персонала и людей, находившихся в здании.
Сейчас на месте работают правоохранители и взрывотехники. О времени возобновления работы суда будет сообщено позже.
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