Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нашли бомбу. В Харькове эвакуируют судей

Нашли бомбу. В Харькове эвакуируют судей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
10.09.2019, 14:50

На место происшествия прибыли бригады взрывотехнической службы

Сегодня, 10 сентября, в подвале Харьковского апелляционного суда был найден предмет, похожий на боевой снаряд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Опасную находку обнаружили охранники около часу дня. Сразу же после этого работа суда была приостановлена. Проводится эвакуация служителей фемиды, персонала и людей, находившихся в здании.

Сейчас на месте работают правоохранители и взрывотехники. О времени возобновления работы суда будет сообщено позже.

Читайте также: ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

 

 

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
суд бомба Харьков эвакуация апелляционный суд харькова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 