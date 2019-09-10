Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд решил: проспект в Харькове - таки не Жукова, а Григоренко

Суд решил: проспект в Харькове - таки не Жукова, а Григоренко - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
10.09.2019, 11:38

19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко "советского" названия в честь маршала Георгия Жукова

Харьковский окружной админсуд признал обратное переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова незаконным. Об этом говорится в решении суда.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия седьмого созыва от 19 июня 2019 года N1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении. 

Приговор суда прокомментировал в Facebook директор украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович: "Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова". 

Читайте также: Вятрович ответил Зеленскому насчет Кернеса и декоммунизации

Напишите нам
декоммунизация Владимир Вятрович геннадий кернес проспект жукова проспект
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 