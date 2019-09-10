Суд решил: проспект в Харькове - таки не Жукова, а Григоренко

Суд (фото - pixabay.com)

Харьковский окружной админсуд признал обратное переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова незаконным. Об этом говорится в решении суда.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия седьмого созыва от 19 июня 2019 года N1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

Приговор суда прокомментировал в Facebook директор украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович: "Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова".

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