Центр Киева затянуло дымом: горело здание - видео

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Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров

Утром 10 сентября в центре Киева на улице Большой Васильковской, 65 горело здание. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых густое облако дыма видно за несколько кварталов от места происшествия.

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Фото: Vlad Antonov/Facebook

В ГСЧС установили, что возгорание произошло в гаражах. Затем пламя распространилось на соседнее 3-этажное здание и припаркованные рядом автомобили. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

В тушении участвовали 42 спасателя, которые задействовали 10 единиц техники.

К 8:46 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

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Теги: киев, пожар, ГСЧС, большая васильковская, олимпийская
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