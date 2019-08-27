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Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию

Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию - Фото
Пожары в Амазонии (Twitter/Cristiano Ronaldo)
27.08.2019, 14:45

Предложение помощи от стран G7 вызвало негодование в бразильском правительстве

Бразильское правительство отказалось от $22 млн, предложенных ей странами G7 для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Президент республики Жаир Болсонару обвинил Францию (именно Эмманюэль Макрон выступил с инициативой о помощи) в колониализме.

"Мы выступаем против необоснованных нападений президента Макрона на Амазонку. За идеями G7 о спасении лесов Амазонии, скрывается отношение к нам, как к колонии или ничьей земли", - написал политик в Twitter.

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Глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони в ответ лишь упрекнул фрацузское правительство в том, что те не предотвратили пожар в Нотр-Дам де Пари, хотя якобы могли.

"Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?" - сказал он.

Лорензони также добавил, что европейцам лучше стоит лучше заботиться о своих лесах, потому что "Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса".

Ранее президент страны Болсонару назвал ситуацию с пожарами в Амазонии "хаосом".

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