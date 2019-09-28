Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Сумах произошел взрыв на заводе: восемь пострадавших - фото

В Сумах произошел взрыв на заводе: восемь пострадавших - фото - Фото
Фото - ГСЧС
28.09.2019, 13:00

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что пожар удалось погасить

В Сумах на заводе, производящем пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

В пресс-службе заявляют, что в результате взрыва травмированы 8 человек.

На место происшествия прибыли 26 пожарных и 4 единицы техники.

К 11:55 пожар удалось погасить.

В ГСЧС заявляют, что причины пожара устанавливаются. 

По данным ТСН, взорвался один из станков. 

Напишите нам
взрыв пожар ГСЧС
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 