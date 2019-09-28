В Сумах произошел взрыв на заводе: восемь пострадавших - фото

В Сумах на заводе, производящем пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В пресс-службе заявляют, что в результате взрыва травмированы 8 человек.
На место происшествия прибыли 26 пожарных и 4 единицы техники.
К 11:55 пожар удалось погасить.
В ГСЧС заявляют, что причины пожара устанавливаются.
По данным ТСН, взорвался один из станков.
На заводі з переробки пляшок у Сумах загорівся станок. Постраждали 10 осіб.#новини #ТСН pic.twitter.com/cxa8lHjIp8— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 28, 2019