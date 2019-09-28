В Сумах произошел взрыв на заводе: восемь пострадавших - фото

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В Сумах на заводе, производящем пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В пресс-службе заявляют, что в результате взрыва травмированы 8 человек.

На место происшествия прибыли 26 пожарных и 4 единицы техники.

К 11:55 пожар удалось погасить.

В ГСЧС заявляют, что причины пожара устанавливаются.

По данным ТСН, взорвался один из станков.