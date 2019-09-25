В Турции подорвали автобус со спецназовцами: видео

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Инцидент произошел сегодня с утра

В провинции Адана на юге Турции подорвали автобус со спецназовцами. Пострадали пять человек. Об этом сообщает Haberler.

"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский отряд спецназначения, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал один полицейский и четыре гражданских лица", - заявляют в издании. 

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"Мы стоим перед возможной террористической атакой", - заявил Омер Фарук Юрдагюль главный прокурор Аданы. 

Губернатор провинции Махмут Демирташ сообщил, что "раненые чувствуют себя хорошо".

Сейчас в Адане объявлена масштабная спецоперация по расследованию инцидента. 

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  • Ранее во время предвыборного мероприятия с участием президента Афганистана Ашрафа Гани произошел взрыв бомбы, которая была прикреплена к полицейской машине. В результате взрыва погибли 24 человека, еще 31 человек ранен.

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Теги: взрыв, Турция, бомба, спецназ, адана
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