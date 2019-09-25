В Турции подорвали автобус со спецназовцами: видео

В провинции Адана на юге Турции подорвали автобус со спецназовцами. Пострадали пять человек. Об этом сообщает Haberler.

"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский отряд спецназначения, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал один полицейский и четыре гражданских лица", - заявляют в издании.

Смотрите также: Уступки США не помогли. В Кабуле - крупный теракт: фото и видео

"Мы стоим перед возможной террористической атакой", - заявил Омер Фарук Юрдагюль главный прокурор Аданы.

Губернатор провинции Махмут Демирташ сообщил, что "раненые чувствуют себя хорошо".

Сейчас в Адане объявлена масштабная спецоперация по расследованию инцидента.

17 сентября в Афганистане произошло два взрыва за сутки: видео.

Ранее во время предвыборного мероприятия с участием президента Афганистана Ашрафа Гани произошел взрыв бомбы , которая была прикреплена к полицейской машине. В результате взрыва погибли 24 человека, еще 31 человек ранен.

Читайте аналитику: Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили (2018)