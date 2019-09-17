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В Афганистане хотели взорвать президента: убили десятки человек

В Афганистане хотели взорвать президента: убили десятки человек - Фото
Последствия теракта в Афганистане (иллюстративное фото - ЕРА)
17.09.2019, 12:30

Террористический акт, в котором мог погибнуть афганский лидер Ашраф Гани, произошел в пригороде Кабула на митинге в его поддержку

Сегодня, 17 сентября, в северном пригороде афганской столицы на предвыборном митинге в поддержку президента Ашрафа Гани произошел теракт: сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник-смертник взорвал рядом с автомобилем сил безопасности. Об этом пишет местный ресурс Tolo News.

В результате теракта погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 получили ранения различной степени тяжести. По данным главы местной областной больницы, на которого ссылается Reuters, среди погибших - женщины и дети, причем большинство жертв - гражданские лица.

Сам Гани не пострадал. Он как раз готовился выйти к людям с речью, как прогремел взрыв.

Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку в Чарикаре, провинция Парван.

Примерно в то же время в результате другого взрыва в центре Кабула погибли по меньшей мере три человека.

Справка. Боевики-талибы ранее пообещали усилить натиск на силы безопасности Афганистана и контингент НАТО, чтобы отвадить людей от голосования на президентских выборах 28 сентября. Гани выдвигается на второй пятилетний срок.

  • На прошлой неделе провалились мирные переговоры между США и Талибаном. В стране уже около 40 лет идет война.

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