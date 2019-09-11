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Трамп поклялся ударить по Талибану сильнее, чем когда-либо

Трамп поклялся ударить по Талибану сильнее, чем когда-либо - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
11.09.2019, 21:27

Президент США угрожал оружием, которое, по его словам, страшнее ядерного

Президент США Дональд Трамп пообещал ударить по Талибану сильнее, чем когда-либо. Такое заявление он сделал во время мероприятий посвященных годовщине терактов 11 сентября 2001 года, передает AFP.

Трамп сказал, что за прошедшие с момента отмены мирных переговоров с талибами четыре дня американские войска "наносили удары по нашему врагу сильнее, чем когда-либо ранее, и это будет продолжаться". Это стало ответом на теракт, совершенный боевиками в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, среди которых был военный США.

"Если по какой-либо причине они вернутся в нашу страну, мы придем к их домам и применим силу, подобную которой Соединенные Штаты никогда раньше не использовали, - сказал Трамп. - Я говорю даже не о ядерном оружии. Они никогда не видели ничего подобного тому, что с ними произойдет".

  • 8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • Он сделал это в ответ на взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
  • 2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

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