Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Будет джихад". Талибан угрожает Трампу

"Будет джихад". Талибан угрожает Трампу - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
10.09.2019, 23:58

Талибов обидел односторонний выход американцев из мирного переговорного процесса

Вооруженная борьба радикального афганского движения Талибан против американских военных в Афганистане будет продолжаться. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Deutsche Welle.

По его словам, причиной этого стал односторонний выход американцев из переговорного процесса с Талибаном.

"У нас было два способа завершить оккупацию в Афганистане. Первая - джихад и боевые действия, а вторая - диалог и переговоры. Если Трамп хочет завершить диалог, мы выберем первый способ, и они вскоре пожалеют об этом ", - сказал Муджахид.

Отмечается, что с момента начала военной операции США в Афганистане в октябре 2001 года в этой стране погибли уже более 2400 американских военнослужащих.

  • Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что считает переговоры с талибами, которые продолжались несколько месяцев, "мертвыми". Он сообщил, что в последние дни американские военные значительно расширили боевые операции против талибов.
  • 8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • Накануне вечером он опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
  • 2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

Читайте также: Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Напишите нам
дональд трамп афганистан талибан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 