"Будет джихад". Талибан угрожает Трампу

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Вооруженная борьба радикального афганского движения Талибан против американских военных в Афганистане будет продолжаться. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Deutsche Welle.

По его словам, причиной этого стал односторонний выход американцев из переговорного процесса с Талибаном.

"У нас было два способа завершить оккупацию в Афганистане. Первая - джихад и боевые действия, а вторая - диалог и переговоры. Если Трамп хочет завершить диалог, мы выберем первый способ, и они вскоре пожалеют об этом ", - сказал Муджахид.

Отмечается, что с момента начала военной операции США в Афганистане в октябре 2001 года в этой стране погибли уже более 2400 американских военнослужащих.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что считает переговоры с талибами, которые продолжались несколько месяцев, "мертвыми". Он сообщил, что в последние дни американские военные значительно расширили боевые операции против талибов.

8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Накануне вечером он опубликовал серию твитов о том, что срочно отменил подготовку к встрече, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.

2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном , по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.

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