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В Херсонской области подожгли дом судей: фото

В Херсонской области подожгли дом судей: фото - Фото
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба ГСЧС)
08.10.2019, 13:59

Поджигателям грозит от шести до 15 лет тюрьмы

В селе Малокаховка Херсонской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского горсуда. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти со ссылкой на заявление главы Совета судей Богдана Монича. 

В Нацполиции Херсонской области сообщают, что ночью им поступил звонок от местного жителя с сообщением о возгорании в соседском доме. 

В течение двух часов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. Хозяева не пострадали. 

На месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

Судья Чаплинского районного суда Ирина Филипенко связывает произошедшее с совершением своей профессиональной деятельность, поскольку ранее в ее адрес уже поступали угрозы. 

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

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