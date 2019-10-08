В Херсонской области подожгли дом судей: фото

В селе Малокаховка Херсонской области неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского горсуда. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти со ссылкой на заявление главы Совета судей Богдана Монича.
В Нацполиции Херсонской области сообщают, что ночью им поступил звонок от местного жителя с сообщением о возгорании в соседском доме.
В течение двух часов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. Хозяева не пострадали.
На месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.
Судья Чаплинского районного суда Ирина Филипенко связывает произошедшее с совершением своей профессиональной деятельность, поскольку ранее в ее адрес уже поступали угрозы.
Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.
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