В Одессе у ресторана прогремел взрыв: есть пострадавший - фото

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В полиции сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек

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Сегодня, около 12:00, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья.

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Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

18 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП в Сумах во время вечернего богослужения произошел взрыв, пострадавших в результате инцидента нет.

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Теги: полиция, взрыв, одесса, ресторан
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