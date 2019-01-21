В Одессе у ресторана прогремел взрыв: есть пострадавший - фото

Сегодня, около 12:00, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья.
Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
18 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП в Сумах во время вечернего богослужения произошел взрыв, пострадавших в результате инцидента нет.