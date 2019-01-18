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18.01.2019, 22:17

В Сумах в храме УПЦ МП взорвали пиротехническое средство

В Сумах в храме УПЦ МП взорвали пиротехническое средство - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Средство для игры в страйкбол начинили зернами кукурузы

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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП в Сумах во время вечернего богослужения произошел взрыв, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

На место происшествия приехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Последние установили, что в помещении взорвалось пиротехническое средство для игры в страйкбол, начиненное зернами кукурузы.

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"Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", - говорится в сообщении.

В Православной церкви Украины заявили, что категорически осуждают это преступление.

"Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие официальные представители церкви, и до объединительного собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, настаивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем", - написали в пресс-службе ПЦУ.

В ПЦУ заявляют, что это провокация, направленная на разжигание религиозной вражды.

17 января Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

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Теги: пцу, Сумы, провокация, упц мп, взрыв
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