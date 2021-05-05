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В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками. Трое спаслись, один пропал: видео видео

05.05.2021, 22:30
Фото: ГПСУ
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Сегодня, 5 мая, в Одесской области во время патрулирования перевернулась моторная лодка с пограничниками. Трое военнослужащих спаслись, четвертый пропал. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, около 16 часов на озере Тудоров перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих ГПСУ.

Трое военных добрались до суши, все переохладились. Один из них получил травму ног, его фактически вынес на себе товарищ.

В ГПСУ сообщают, что четвертого пограничника продолжают искать.

К поискам привлечены пограничники ближайших подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, спасатели, рыбаки. Работает вертолет Одесской авиаэскадрильи ГПСУ и водолазы ГСЧС.

Обстоятельства, при которых произошло чрезвычайное происшествие, выясняются, назначено служебное расследование.

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Наталия Медведева
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