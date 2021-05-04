В Верхнеторецком на кладбище прогремел взрыв: есть погибший

В Верхнеторецком Донецкой области, на кладбище на неустановленном пока взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По ее информации, взрыв произошел, когда мужчина вместе с женой убирал могилы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники.

Все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.

28 апреля заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций продолжалось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Вадим Ребрина

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