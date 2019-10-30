В психоневрологическом интернате издевались над пациентами: видео

Во время мониторингового визита обнаружены факты нечеловеческого отношения к пациентам в Плисковском психоневрологическом интернате Винницкой области. Директор уже уволился, полиция открыла уголовное дело, говорится в сюжете UA Перший.

После жалоб на условия проживания 23 сентября, около 5 часов утра в интернат пришли активисты Общественной организации USER и руководство Департамента социальной политики Винницкой ОГА.

"Во время посещения двухэтажного корпуса интернатного учреждения мониторинговая группа обнаружила на втором этаже группу людей женского пола, раздетых наголо, которые являются подопечными психоневрологического интерната, которые были на ночь закрыты под замком в правом и левом крыле коридора…" – говорится в отчете общественников.

"В другом одноэтажном помещении интернатного учреждения мониторинговая группа обнаружила группу людей женского и мужской пола, раздетых наголо, … которые находились в одной большой комнате, а другие подопечные помогали им одеваться", - продолжают активисты.

При этом люди не имели возможности пользоваться санитарным узлом и вынуждены были справлять человеческие потребности в этой же комнате на пол или в постель.

В Департаменте соцполитики Винницкой ОГА назвали обращение с пациентами "бесчеловечным".

На скандальном видео визита запечатлены обнаженные люди разного пола и возраста, которые находятся в плохо освещенной комнате.

В августе представители омбудсмена также были в Плисковском интернате. Они обнаружили там антисанитарию и подозрительные операции с деньгами пациентов.

В пресс-службе Винницкой полиции корреспонденту LIGA.net сообщили, что 16 октября открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК. На данный момент о подозрении еще никому не сообщили. Идет расследование.

Директор интерната Иван Катрук после скандала уволился, но "по согласию сторон". Приказ об увольнении подписал глава Винницкого облсовета, однако там отказались комментировать, почему принято именно такое решение.

В телефонном разговоре с журналистами он заявил, что подопечные "не ночевали на кафеле", а просто "рано в спальне встали и перешли в комнату пребывания".

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