В сети опубликовали видео масштабного наводнения на Закарпатье

Пользователь Facebook Евгений Онисько опубликовал видео с высоты птичьего полета, снятое в Закарпатье. Виноградовский район Закарпатья - один из наиболее пострадавших от наводнения.

Видео было снято 23 мая. Как видно на кадрах, затоплены поля, дворы домов, в некоторых местах – и здания.

Как сообщалось ранее, резидент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на области.

В ГСЧС сообщают, что, по состоянию на утро 24 мая, из-за разлива рек Уж, Тиса и Боржава подтоплены жилые дворы, сельхозугодия, повреждены и разрушены мосты.

Сегодня, 24 мая, в 08:40 поисковая группа обнаружила тело 11-летнего школьника, который вчера упал в реку недалеко от своей школы в поселке Воловец.