В Сиднее напали на людей с ножом и криками "Аллаху акбар": видео

Вооруженный ножом мужчина около 14:00 по местному времени напал на прохожих в центре Сиднея. По меньшей мере одна женщина умерла от ранений и еще одна ранена, пишет Sydney Morning Herald.

Злоумышленника задержали прохожие, которые помогали полицейским. По данным издания, мужчину зовут Мерт Ней, ему 21 год, он якобы знал женщину, которую убил.

Правоохранители говорят, что злоумышленник - не из списка подозреваемых в терроризме. Позднее выяснилось, что он сбежал из психиатрической клиники, и у него якобы нашли при себе наркотики.

В январе 2019 года на мэра Гданьска напали с ножом: он скончался от ран.

28 мая недалеко от Токио мужчина с ножом атаковал группу школьников , которые ожидали на остановке у парка автобус.

Видео: 7 NEWS Australia