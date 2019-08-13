В Сиднее напали на людей с ножом и криками "Аллаху акбар": видео

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О мотивах злоумышленника, который убил по меньшей мере одну женщину, ничего не известно. Его задержали сознательные прохожие, которые помогали копам.

Вооруженный ножом мужчина около 14:00 по местному времени напал на прохожих в центре Сиднея. По меньшей мере одна женщина умерла от ранений и еще одна ранена, пишет Sydney Morning Herald.

Злоумышленника задержали прохожие, которые помогали полицейским. По данным издания, мужчину зовут Мерт Ней, ему 21 год, он якобы знал женщину, которую убил. 

Правоохранители говорят, что злоумышленник - не из списка подозреваемых в терроризме. Позднее выяснилось, что он сбежал из психиатрической клиники, и у него якобы нашли при себе наркотики.

Видео: 7 NEWS Australia

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Теги: нож, Сидней
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