Мэр Гданьска, на которого напали с ножом, скончался

Павел Адамович (фото - ЕРА)

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого вчера на благотворительном концерте напали с ножом, скончался в больнице. Об этом сообщает RMF 24.

Вчера, 13 января, вечером подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта Большого оркестра рождественской помощи.

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Подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, у него обнаружили бейдж "Пресса".

По информации издания, после совершения нападения злоумышленник выкрикнул: "Привет! Меня зовут Стефан У., я невинно сидел в тюрьме, Гражданская платформа (ранее Адамович состоял в этой правящей на тот момент партии, - ред.) пытала меня, поэтому Адамович умер".