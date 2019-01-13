В Польше напали на мэра Гданьска: ранили ножом - видео

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СМИ сообщают, что подозреваемого в нападении задержали, у него обнаружили бейдж "Пресса"

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В Польше  было совершено нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает RMF24.pl.

Пр данным СМИ, подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.  

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По предварительной информации, Адамович был ранен в живот, его госпитализировали. 

Точной информации о состоянии мэра Гданська пресс-служба пока не сообщает. 

СМИ уточнили, что подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, у него обнаружили бейдж "Пресса". 

10 января 2019 года в покушении на убийство местного депутата Кривого Рога Вадима Мирзояна подозревают трех человек.

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Теги: гданськ, нападение на мэра, Павел Адамович
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