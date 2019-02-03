В УПЦ МП заявили, что полиция избила священника - видео

Неизвестные мужчины и полиция избили священника Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района Тернопольской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По данным отдела УПЦ МП, сегодня утром у храма произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины УПЦ МП.

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В УПЦ МП утверждают, что перед началом богослужения возле церкви начали собираться сторонники ПЦУ, которые якобы "сорвали божественную литургию верующим" УПЦ МП.

По их словам, что полиция “приняла сторону активистов ПЦУ”.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции, и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого, мы вызвали скорую", - сказал глава религиозной общины, который пострадал.

По его словам, медики зафиксировали у него избиение головы, груди, рук.

На сайте полиции в Тернопольской области нет информации об инциденте по состоянию на 22:54.

11 января архиепископ Даниил, экзарх Вселенского патриархата в Украине, заявил, что ПЦУ будет искать компромисс для того, чтобы единая украинская церковь могла окармливать своих прихожан в России.