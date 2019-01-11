Экзарх Даниил рассказал, что будет с приходами бывшей УПЦ КП в РФ

Архиепископ Даниил (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ПЦУ будет искать компромисс для того, чтобы единая украинская церковь могла окармливать своих прихожан в России. Об этом Би-би-си рассказал архиепископ Даниил, экзарх Вселенского патриархата в Украине.

"Касательно приходов в России, мы должны найти модель компромисса, чтобы каким-то образом опекать тех людей, у которых там (в Белгородской области РФ - ред.) приходы", - заявил Даниил.

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По его словам, РПЦ будет протестовать, но Вселенский патриархат "поможет с решением вопроса", если к нему обратятся с такой просьбой.

Также архиепископ отметил, что ПЦУ по-прежнему сможет окармливать свою зарубежную паству. В состав Вселенского патриархата входит так называемая Украинская православная церковь в диаспоре, у которой есть свои приходы в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Венесуэле, Парагвае и Европе.

"Несмотря на то, что формально делами украинской диаспоры будет заниматься Константинополь, иерархи из Украины смогут свободно ездить в Америку или Европу и духовно окормлять там паству", - говорит в заключение Даниил.

Ранее архиепископ Даниил заявил, что ПЦУ может в получить статус патриархата, а церковь Беларуси - автокефалию.