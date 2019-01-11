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11.01.2019, 14:51

Экзарх Даниил рассказал, что будет с приходами бывшей УПЦ КП в РФ

Экзарх Даниил рассказал, что будет с приходами бывшей УПЦ КП в РФ - Фото
Архиепископ Даниил (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У бывшей УПЦ КП в Белгородской области РФ были свои приходы. Константинополь поможет ПЦУ решить вопрос с их окормлением, уверяет Даниил

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ПЦУ будет искать компромисс для того, чтобы единая украинская церковь могла окармливать своих прихожан в России. Об этом Би-би-си рассказал архиепископ Даниил, экзарх Вселенского патриархата в Украине.

"Касательно приходов в России, мы должны найти модель компромисса, чтобы каким-то образом опекать тех людей, у которых там (в Белгородской области РФ - ред.) приходы", - заявил Даниил.

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По его словам, РПЦ будет протестовать, но Вселенский патриархат "поможет с решением вопроса", если к нему обратятся с такой просьбой.

Также архиепископ отметил, что ПЦУ по-прежнему сможет окармливать свою зарубежную паству. В состав Вселенского патриархата входит так называемая Украинская православная церковь в диаспоре, у которой есть свои приходы в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Венесуэле, Парагвае и Европе. 

"Несмотря на то, что формально делами украинской диаспоры будет заниматься Константинополь, иерархи из Украины смогут свободно ездить в Америку или Европу и духовно окормлять там паству", - говорит в заключение Даниил.

Ранее архиепископ Даниил заявил, что ПЦУ может в получить статус патриархата, а церковь Беларуси - автокефалию.

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Теги: автокефалия, вселенский патриархат, пцу, упц зарубежом
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