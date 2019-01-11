ПЦУ может получить статус патриархата - экзарх Даниил

Архиепископ Даниил (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Православная церковь Украины в будущем может получить статус патриархата. Об этом Би-би-си рассказал архиепископ Даниил, экзарх Константинополя в Украине.

"У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы получить статус патриархата, но сначала должен произойти процесс более глубокого объединения", - говорит Даниил.

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По его словам, для того, чтобы можно было говорить о ПЦУ как о патриархате, к новообразованной церкви должны присоединиться не только УПЦ КП и УАПЦ, но также и УПЦ МП. "Тогда можно будет обратиться к Константинополю и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос", - рассказал архиерей.

Даниил также добавил, что решение о присвоении ПЦУ статуса патриархата нужно будет "отметить" в томосе, но поскольку это "красивый, калиграфично выписанный документ", Константинополь издаст "дополненную версию" томоса, а старая будет храниться в архиве.

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