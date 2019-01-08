В ПЦУ объяснили, почему Епифаний помянул главу РПЦ Кирилла

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Порядок поминовения указан в томосе: предстоятель каждой поместной церкви должен на великом входе (часть божественной литургии - ред.) поминать предстоятелей других поместных церквей. Об этом в Facebook написал архиепископ Евстратий Зоря.

“РПЦ входит в диптих, потому необходимо поминать ее предстоятеля. Этим мы свидетельствуем, несмотря на все разногласия, о единстве Церкви”, - пояснил Зоря.

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По словам архиерея, такое поминание принципиально отличается от молитвы УПЦ МП за Кирилла как за главу РПЦ: таким образом, в Московском патриархате признают свое подчинение Москве.

"Можно провести аналогии со взаимным признанием государств и их глав. РФ и ее президент - агрессор и оккупант, но Украина не отрицает тот факт, что такая страна и ее глава существуют", - добавил Зоря.

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6 января 2019 года была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.