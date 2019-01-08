Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 16:32

В ПЦУ объяснили, почему Епифаний помянул главу РПЦ Кирилла

В ПЦУ объяснили, почему Епифаний помянул главу РПЦ Кирилла - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

РПЦ входит в диптих - официальный список поместных церквей - потому поминовение Кирилла - обязанность предстоятеля каждой церкви

Реклама
Реклама

Порядок поминовения указан в томосе: предстоятель каждой поместной церкви должен на великом входе (часть божественной литургии - ред.) поминать предстоятелей других поместных церквей. Об этом в Facebook написал архиепископ Евстратий Зоря.

“РПЦ входит в диптих, потому необходимо поминать ее предстоятеля. Этим мы свидетельствуем, несмотря на все разногласия, о единстве Церкви”, - пояснил Зоря.

Реклама

По словам архиерея, такое поминание принципиально отличается от молитвы УПЦ МП за Кирилла как за главу РПЦ: таким образом, в Московском патриархате признают свое подчинение Москве.

"Можно провести аналогии со взаимным признанием государств и их глав. РФ и ее президент - агрессор и оккупант, но Украина не отрицает тот факт, что такая страна и ее глава существуют", - добавил Зоря.

Читайте также: Говорят, томос ненастоящий - так ли это. 5 вопросов и ответов

6 января 2019 года была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: патриарх кирилл, поминовение, митрополит епифаний, диптих
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 