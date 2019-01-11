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11.01.2019, 11:27

Церковь Беларуси может получить автокефалию — экзарх

Церковь Беларуси может получить автокефалию — экзарх - Фото
Патриарх Варфоломей с экзархами (фото - patriarchate.org)

У каждого народа и нации должно быть право на свою православную церковь, и речь идет в том числе о Черногории и Македонии, заявил архиепископ Даниил

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Для предоставления церкви Беларуси автокефалии, народ Беларуси, ее власти и пастыри должны обратиться к Вселенскому патриархату с соответствующим прошением. Об этом Би-би-си рассказал архиепископ Даниил, экзарх Вселенского патриархата в Украине.

"Схема получения автокефалии для церкви Беларуси должна быть такой же, какой она была для Украины - должно быть обращение народа, правительства и пастырей. В противном случае, это будет создание какой-то религиозной войны, переворота в стране или церкви", - говорит Даниил.

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По его словам, РПЦ боится волеизъявления православных народов касательно своей "самоидентичности"; более того - российская церковь хочет контролировать 15 республик бывшего СССР.

"Но каждый народ и нация, которые хотят основать свою православную церковь, должны иметь на это право. И мы говорим в том числе о Черногории и Македонии", - заявил архиепископ.

Ранее архиепископ Даниил заявил, что Православная церковь Украины может получить статус патриархата.

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Теги: томос, автокефалия, Белорусская церковь, экзарх Даниил
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