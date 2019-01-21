В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео

20 января в Запорожье "общественные активисты" ворвались в одну из аптек, избили ее сотрудницу и, завладев коробками с лекарственными препаратами, сожгли их на улице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Там рассказали, что вчера глава полиции области Юрий Попов провел встречу с представителями "одной из общественных организаций Днепра, Харькова, Запорожья и других городов Украины", которые "выступили против реализации наркосодержащих препаратов в аптеках без рецептов".

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После этой встречи, сообщили в полиции, "активисты" зашли в помещение аптеки по пр-ту Металлургов и "устроили ссору".

"Во время конфликта один из мужчин ударил сотрудницу аптеки, женщину 1992 года рождения. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу… После этого, граждане вынесли из помещения на улицу коробки с лекарственными средствами и подожгли. Активисты указывают, что это были наркосодержащие препараты", - говорится в сообщении полиции.

Там отметили, что после этого неизвестные разошлись. О каких-либо задержаниях правоохранители не сообщают, хотя, согласно видеозаписи, полицейские присутствовали на месте происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК.

Там говорят, что устанавливают "лиц, причастных к совершению преступления".

Местные СМИ сообщают, что "активисты" нанесли "визиты" в две аптеки города.

По информации издания z-city, в инцидентах принимали участие активисты организации Потон.