В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В полиции говорят, что устанавливают "лиц, причастных к совершению преступления"

Реклама
Реклама

20 января в Запорожье "общественные активисты" ворвались в одну из аптек, избили ее сотрудницу и, завладев коробками с лекарственными препаратами, сожгли их на улице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Там рассказали, что вчера глава полиции области Юрий Попов провел встречу с представителями "одной из общественных организаций Днепра, Харькова, Запорожья и других городов Украины", которые "выступили против реализации наркосодержащих препаратов в аптеках без рецептов".

Реклама

После этой встречи, сообщили в полиции, "активисты" зашли в помещение аптеки по пр-ту Металлургов и "устроили ссору".

"Во время конфликта один из мужчин ударил сотрудницу аптеки, женщину 1992 года рождения. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу… После этого, граждане вынесли из помещения на улицу коробки с лекарственными средствами и подожгли. Активисты указывают, что это были наркосодержащие препараты", - говорится в сообщении полиции.

Там отметили, что после этого неизвестные разошлись. О каких-либо задержаниях правоохранители не сообщают, хотя, согласно видеозаписи, полицейские присутствовали на месте происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК.

Там говорят, что устанавливают "лиц, причастных к совершению преступления".

Местные СМИ сообщают, что "активисты" нанесли "визиты" в две аптеки города.

По информации издания z-city, в инцидентах принимали участие активисты организации Потон.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наркотики, лекарство, Запорожье, препарат, аптека
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дональд Трамп с женой стали номинантами на Золотую малину: видео
Дональд Трамп с женой стали номинантами на Золотую малину: видео
В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео
В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео
В США собрали натуральный Chevrolet Silverado из Lego: видео
В США собрали натуральный Chevrolet Silverado из Lego: видео
ТЭК Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности
Nissan против Tesla. На каких электрокарах ездят украинцы
Инфографика Nissan против Tesla. На каких электрокарах ездят украинцы
Глава Нафтогаза назвал себестоимость добычи газа
ТЭК Глава Нафтогаза назвал себестоимость добычи газа
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Дональд Трамп с женой стали номинантами на Золотую малину: видео
Дональд Трамп с женой стали номинантами на Золотую малину: видео
В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео
В Запорожье "активисты" громили аптеки и жгли препараты: видео 17:09
Неизвестный пробежал по машине патрульных, его поймали: видео
Неизвестный пробежал по машине патрульных, его поймали: видео 14:36
Десант ВСУ захватил рубеж и уничтожил условного противника: видео
Десант ВСУ захватил рубеж и уничтожил условного противника: видео 14:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 