Во Львове мужчина решил повеситься на светофоре: видео спасения

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Состояние потерпевшего было тяжелое, он задыхался и несколько раз терял сознание

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Вечером 12 января во Львове патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался повеситься на светофоре на улице Городецкого. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Там рассказали, что экипаж вечером ехал на пересменку, когда на Городецкого увидел скопление людей – они пытались вытащить из петли мужчину, который решил повеситься, прикрепив веревку к светофору.

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Полицейские перерезали веревку и освободили гражданина из петли.

Состояние мужчины было тяжелое, он задыхался и несколько раз терял сознание. Правоохранители вызвали скорую и до ее приезда поддерживали пострадавшего в сознании.

Мужчину удалось спасти, он госпитализирован.

В США признанный виновным в двух убийствах и приговоренный к смертной казни 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере – его казнь дважды откладывали

 

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Теги: Львов, самоубийство, психология, патрульные, повешение
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