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09.01.2019, 15:48

В США осужденный, казнь которого откладывали, покончил с собой

В США осужденный, казнь которого откладывали, покончил с собой - Фото
Скотт Дозьер (скриншот с видео)

Проблема возникла с фармацевтическими компаниями, которые не захотели, чтобы их продукты использовались для казни из-за опасений репутационных потерь

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В США признанный виновным в двух убийствах и приговоренный к смертной казни 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере – его казнь дважды откладывали. Об этом сообщает NBC News.

5 января его нашли повешенным в камере смертников в тюрьме строгого режима в штате Невада.

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Дозьер, который на свободе промышлял торговлей метамфетамином, отказался от апелляции и настаивал, чтобы государство привело в исполнение смертный приговор, который он получил в 2007 году за убийства двух торговцев наркотиками, совершенные им в 2002 году в Фениксе и Лас-Вегасе.

Ему дважды была назначена казнь через смертельную инъекцию, но оба раза была отложена из-за судебных баталий по поводу не испытанной комбинации из трех препаратов, которую планировали использовать в Неваде. Комбинация включала мощный опиоидный препарат фентанил.

Как пишет издание, проблема возникла с фармацевтическими компаниями, которые не захотели, чтобы их продукты использовались для казни из-за опасений репутационных потерь. Связанные с этим дела все еще рассматриваются в государственных судах в Лас-Вегасе и Верховном суде Невады.

Ранее юристы сообщили, что Дозьер за последние месяцы несколько раз пытался убить себя разными способами, в том числе пытаясь получить смертельный наркотик на листе бумаги, отправленном тюремной почтой.

Сотрудники тюрьмы также сообщили о перехвате письма от сестры Дозьера с инструкцией, как перерезать яремную вену на шее.

26 декабря 2018 года в Японии казнили через повешение двух преступников, доведя, таким образом, общее число казней за год до 15. В последний раз в стране столько смертных приговоров приводилось в действие в 2008 году.

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Теги: казнь, тюрьма, самоубийство, наркотик, Скотт Дозьер
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