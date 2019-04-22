Военные десантировались в Донбассе без парашютов: видео

На востоке Украины в зоне проведения операции объединенных сил военнослужащие одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ отработали высадку с вооружением с вертолета Ми-8 без парашюта - по канату. Видео размещено на странице Facebook штаба ООС.

"Применение этого оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета, во время чрезвычайных ситуаций или высадки на ограниченном участке, такой как крыши зданий, частично заминирована территория", - пояснили в штабе.

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Также с помощью каната можно осуществлять эвакуацию десантников и беспарашютное десантирования на определенное расстояние.