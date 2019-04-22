Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Не везде и не всегда можно высадиться с парашютами, а порой это менее эффективно, чем по канату, уточнили в ВСУ

Реклама
Реклама

На востоке Украины в зоне проведения операции объединенных сил военнослужащие одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ отработали высадку с вооружением с вертолета Ми-8 без парашюта - по канату. Видео размещено на странице Facebook штаба ООС.

"Применение этого оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет посадку вертолета, во время чрезвычайных ситуаций или высадки на ограниченном участке, такой как крыши зданий, частично заминирована территория", - пояснили в штабе.

Реклама

Также с помощью каната можно осуществлять эвакуацию десантников и беспарашютное десантирования на определенное расстояние.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, война в донбассе, учения, десант
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Военные десантировались в Донбассе без парашютов: видео
Военные десантировались в Донбассе без парашютов: видео
Речь Петра Порошенко после поражения: полный текст и видео
Речь Петра Порошенко после поражения: полный текст и видео
Первая пресс-конференция Зеленского: о чем он сказал - видео
Первая пресс-конференция Зеленского: о чем он сказал - видео
Экономика Бизнес-неделя: возврат Приватбанка, давление России и дешевый газ
"Как управлять правительством". Книга для украинских политиков
HR "Как управлять правительством". Книга для украинских политиков
Хотите улучшить инвестклимат? Не мешайте бизнесу
Мнение Хотите улучшить инвестклимат? Не мешайте бизнесу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Военные десантировались в Донбассе без парашютов: видео
Военные десантировались в Донбассе без парашютов: видео
Шри-Ланка, террор: после взрывов в церквях и отелях - фото (18+)
Шри-Ланка, террор: после взрывов в церквях и отелях - фото (18+) 07:59
Речь Петра Порошенко после поражения: полный текст и видео
Речь Петра Порошенко после поражения: полный текст и видео 01:50
Первая пресс-конференция Зеленского: о чем он сказал - видео
Первая пресс-конференция Зеленского: о чем он сказал - видео 21.04.19, 22:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 