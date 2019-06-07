Воины 30-й ОМБР уничтожили БМП и КамАЗ с оружием боевиков: видео

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Подразделения бригады дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения им оружия, заверли в 30-й ОМБР

Одно из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожил КамАЗ противника, который после ночной "работы" российских бандформирований пытался довезти боеприпасы до одного из своих опорных пунктов. Об этом сообщается в Facebook 30-й ОМБР.

Военные рассказывают, что после неудачной попытки враг пытался извлечь догорающие остатки колесной техники с помощью бронемашины типа БМП. Эту бронемашину также уничтожили военнослужащие объединенных сил.

Бойцы 30-й ОМБР заверили, что подразделения бригады дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения им оружия.

Сегодня командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что Объединенные силы в Донбассе - вне политики и в своих действиях руководствуются "военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом". "Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Теги: оос, война, Донбасс
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