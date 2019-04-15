Возле Ровно пьяный водитель протаранил авто полиции: фото, видео

Сегодня около 03:00 экипажи патрульной полиции недалеко от поселка Александрия начали преследование автомобиля BMW на иностранной регистрации, водитель которого создавал аварийные ситуации на дороге и оказывал сопротивление полицейским. Во время погони BMW врезался в два авто полиции, двое правоохранителей пострадали, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Во время преследования на трассе в сторону Ровно водитель BMW не останавливался по требованию полиции и увеличил скорость. Возле поселка Малый Житин он врезался в служебный Toyota Prius, который двигался впереди со включенными проблесковыми маячками. После этого, разворачиваясь, BMW врезался в полицейский Mitsubishi Outlander, пытавшийся заблокировать движение.

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Чтобы остановить автомобиль старший лейтенант полиции выстрелил по колесам. После этого водитель BMW – 32-летний житель поселка Витковичи Березановского района – сдался правоохранителям. Алкотестер показал 1,62 промилле.

При осмотре авто полиция нашла травматический пистолет без документов.

В больницу обратились двое сотрудников полиции. Их жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия открыто уголовное дело по части 2 статьи 342 и 345 УК – сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа; угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа.

10 апреля в результате масштабного ДТП в Днепре повреждены были 12 автомобилей.