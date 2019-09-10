"ВСУ не советуют боевикам курить в постели": видео из Горловки

На прошлой неделе, 4 сентября, в районе Зайцево-Майорска на северных околицах оккупированной Горловки подразделение украинской армии нанесло огневое поражение по позиции российски гибридный войск. Об этом пишет, прикрепив видео соответствующей операции с дрона, YouTube-канал 4.5.0. UA.

После удара по позициям "гибридов" те подтвердили ликвидацию двух боевиков - Эдуарда Иванова ("Дюха") и Богдана Сотника ("Койот").

"По имеющимся данным, потерь было больше. На всякий случай пехотинцы 53-й ОМБр ВСУ советуют противнику не заниматься обстрелами украинских воинов, не применять ствольную артиллерию и минометы, а также не курить в постели", - отметили военные.

Видео: UATV

Кроме того, военный волонтер Юрий Мысягин (который недавно стал нардепом от Слуги народа) анонсировал более подробную информацию об уничтожении "чего-то" также под Горловкой: "Хорошо попали. В самое, что ни на есть яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП".

Вероятно, речь здесь идет о другом эпизоде на восточном театре военных действий.

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