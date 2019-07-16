ВСУ уничтожила позиции боевиков под Горловкой: видео

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По словам волонтера Юрия Мысягина, отличилась пехота 53-й бригады

Украинские военные уничтожили позиции боевиков в пригороде временно оккупированной Горловки. Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов", - отметил Мысягин.

Он уточнил, что после этого пролетели над позициями террористов второй раз на низкой высоте.

"Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и… Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", - добавил Мысягин.

10 января 2019 года Мысягин выложил в интернет видео, на котором украинские военные сбросили взрывное устройство с дрона на позиции боевиков во временно оккупированном Донбассе.

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Теги: боевики, ВСУ, видео, Горловка, юрий мысягин
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