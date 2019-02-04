ВСУ взорвали боекомплект на позиции оккупантов среди домов: видео

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Аэроразведка украинских войск показала, как передовое подразделение сил ООС на востоке Украины ведет позиционную войны с российскими "гибридами"

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В сети опубликовано видео уничтожения военными ВСУ склада с боеприпасами российской гибридной армии в Донбассе. Ролик от подразделения аэроразведки объединенных сил опубликован на Facebook-странице волонтера из Донецкой области c псевдонимом "Родомир Степной".

Как следует из подписи к видео, оно снято осенью 2018 года на горловском направлении фронта.

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"Враг удобно устроился на позициях, с которых постоянно донимал наши подразделения", - так описана ситуация, которая вынудила ВСУ действовать.

По словам волонтера, первое же попадание по позициям боевиков привело к детонации боекомплекта.

На этом участке фронта частные дома, которые видны на кадрах, давно уже нежилые.

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Теги: боеприпасы, война в донбассе, видео, Горловка, склад, волонтер, аэроразведка
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