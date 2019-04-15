ВВС РФ тренировались "бомбить Украину": ПВО ВСУ ответили - видео

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В ответ на стратегические учения россиян в 20 км от украинской границы подразделения противовоздушной обороны ВСУ также "поиграли мышцами"

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В ответ на учения в Ростовской области по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям в Украине в субботу, 13 апреля, состоялись учения подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Об этом пишет Facebook штаба операции объединенных сил.

В учениях ВСУ приняли участие истребители, а также зенитно-ракетные войска с ЗРК С-300, Бук-М1, Оса-АКМ, Стрела-10, 2С6 Тунгуска, ПЗРК и ЗУ-23-3.

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"На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск с комплексами украинского производства, в частности, РЛС 19Ж6 и Р-18 Малахит", - пишут в штабе.

Фото: пресс-служба ООС

Подразделения отработали обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, а также маневры на новые позиции и ведение огня по воздушному противнику из засад.

Также состоялись пуски ракет и ведение огня пушечным вооружением по воздушным целям.

"Справились с задачей на отлично. Воздушное пространство под надежным контролем", - рапортовали у командующего силами ООС Сергея Наева.

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Теги: агрессия России, Сергей Наев, пво, война в донбассе, Ростовская область
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