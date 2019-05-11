Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.05.2019, 21:22

12 мая в Киеве перекроют несколько улиц из-за марафона

12 мая в Киеве перекроют несколько улиц из-за марафона - Фото
Иллюстративное фото: athletic-events.com

Проезд будет закрыт с 08:00 до 15:30

Реклама
Реклама

12 мая в 9:00 в Киеве стартует IV Kyiv Euro Marathon, в связи с этим  по маршруту забега с 08:00 до 15:30 будет перекрыто движение транспорта. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сообщается, что марафонцы будут бежать по такому маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийс кий") - 3 круга.

Реклама

Отмечается, что для участия в марафоне соберутся более 3000 бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Из нововведений - соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. Все финишировавшие получат памятные медали.

Победителями Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который проходил 6-7 апреля, стали спортсмены из Кении Кимели Даизи Джепту и Санг Бернард Черуийот.

Отправить:
Распечатать:
Теги: марафон, киев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 