12 мая в Киеве перекроют несколько улиц из-за марафона

Иллюстративное фото: athletic-events.com

12 мая в 9:00 в Киеве стартует IV Kyiv Euro Marathon, в связи с этим по маршруту забега с 08:00 до 15:30 будет перекрыто движение транспорта. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сообщается, что марафонцы будут бежать по такому маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийс кий") - 3 круга.

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Отмечается, что для участия в марафоне соберутся более 3000 бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Из нововведений - соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. Все финишировавшие получат памятные медали.

Победителями Международного киевского полумарафона 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который проходил 6-7 апреля, стали спортсмены из Кении Кимели Даизи Джепту и Санг Бернард Черуийот.