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2022 год стал самым страшным в новой истории Киева – КМВА о потерях города с 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 15:36
2022 год стал самым страшным в новой истории Киева – КМВА о потерях города с 24 февраля - Фото
Фото: LIGA.net

С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения РФ, оккупанты совершили 52 воздушные атаки на Киев, из-за войны погибли 120 киевлян. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает пресс-служба КМВА.

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В результате российских ударов в Киеве повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения получила и критическая инфраструктура города.

С 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых пятеро детей. Ранения получили 495 жителей города, из них 30 – дети.

С начала полномасштабного вторжения в столице, по данным КМВА, раздалось 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут.

  • Армия РФ ночью ударила дронами по Киеву, обломками повреждено здание.
  • Украинская ПВО сбила все 16 дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных армией России.

Вадим Ребрина
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война киев кмва
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