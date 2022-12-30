РФ ночью атаковала "шахедами" Киев и область: отработала ПВО, но повреждено админздание
Армия России ночью атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136, но противовоздушная оборона отбила удар. Об этом сообщает глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
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По его словам, Россия целилась шахедами по объектам инфраструктуры. Однако силы ПВО сбили беспилотники. Предварительно – попаданий не было.
На местах сбития дронов работают экстренные службы, добавил Кулеба.
ОБНОВЛЕНО В 06:50. В небе над Киевом было пять дронов-камикадзе – силы ПВО "совершили огневое поражение всех целей", пишет военная администрация столицы.
Один из беспилотников попал в административное здание в Голосеевском районе. Оно частично разрушено. В расположенном рядом жилом доме повреждены окна.
- 29 декабря Россия выпустила более 69 ракет по Украине, 54 сбила ПВО.
- Над Киевом сбито 16 ракет. Обломки одной из них Обломки одной из них повредили частный дом и автомобиль в Дарницком районе, пострадали три человека.
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