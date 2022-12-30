РФ ночью атаковала "шахедами" Киев и область: отработала ПВО, но повреждено админздание

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Армия России ночью атаковала Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136, но противовоздушная оборона отбила удар. Об этом сообщает глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, Россия целилась шахедами по объектам инфраструктуры. Однако силы ПВО сбили беспилотники. Предварительно – попаданий не было.

На местах сбития дронов работают экстренные службы, добавил Кулеба.

ОБНОВЛЕНО В 06:50. В небе над Киевом было пять дронов-камикадзе – силы ПВО "совершили огневое поражение всех целей", пишет военная администрация столицы.

Один из беспилотников попал в административное здание в Голосеевском районе. Оно частично разрушено. В расположенном рядом жилом доме повреждены окна.

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Марко Сировой

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