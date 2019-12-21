22 декабря в Киеве перекроют часть центральной улицы

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В воскресенье, 22 декабря, в Киеве с 13:30 до 16:00 движение транспорта на ул. Владимирской будет запрещено в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19 улицы Владимирской.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

- 22 декабря с 00:00 до 15:00 - на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

- с 7:00 21 декабря в 23:30 22 декабря - на ул. Владимирской (от пересечения с б-ром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

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