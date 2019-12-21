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21.12.2019, 10:33

В Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фото

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В Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фото
В Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фото
В Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фотоВ Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фото

Снег используют для строительства горки под Аркой дружбы народов, где 21-22 декабря пройдет Snow Fest

Для фестиваля зимних видов спорта Дабл Трипл Snow Fest, который пройдет в центре Киева, привезли более 130 тонн снега из Карпат. Об этом сообщил в Facebook один из организаторов проекта Александр Барабошко.

"Кто бы мог подумать 21-22 декабря, а в Киеве +10. Конечно, мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но что будет +10 температура, отнюдь, нет. При такой температуре даже пушки не дают результата", - объяснил он.

  • 4 ноября в Киеве был побит температурный рекорд 1957 года.

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Теги: киев, снег, арка дружбы народов, Snow Fest, дабл трипл
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