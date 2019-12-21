В Киев привезли более 130 тонн снега с Карпатских гор - фото

Для фестиваля зимних видов спорта Дабл Трипл Snow Fest, который пройдет в центре Киева, привезли более 130 тонн снега из Карпат. Об этом сообщил в Facebook один из организаторов проекта Александр Барабошко.

"Кто бы мог подумать 21-22 декабря, а в Киеве +10. Конечно, мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но что будет +10 температура, отнюдь, нет. При такой температуре даже пушки не дают результата", - объяснил он.

4 ноября в Киеве был побит температурный рекорд 1957 года.

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