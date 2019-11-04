В Киеве побит температурный рекорд 1957 года

4 ноября в Киеве побит рекорд высокой температуры, зафиксированной в 1957 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, после полудня 4 ноября в Киеве столбик максимальный показатель термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.
Обсеравтория сообщает, что также существует большая вероятность превышения рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшегося с 1996 года.
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