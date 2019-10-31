Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.
В горных районах прогнозируется +6+7 градусов.
Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм.
"В среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова", - заявляют синоптики.
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