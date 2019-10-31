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Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре - Фото
Погода (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
31.10.2019, 17:55

В Укргидрометцентре ожидают, что в ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей

Погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр

В ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.

В горных районах прогнозируется +6+7 градусов. 

Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм. 

"В среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова", - заявляют синоптики.

  • Арктический воздух. Синоптики рассказали, какой будет погода на ближайших выходных. 

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