Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Погода (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Погода в Украине в ноябре будет прохладной, средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ноябре средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.

В горных районах прогнозируется +6+7 градусов.

Месячное количество осадков ожидается 37-65 мм, в горных районах 66-110 мм.

"В среднем в первой декаде происходит переход средней суточной температуры через +5 в сторону снижения, во второй и третьей декадах (кроме юга страны) возможен переход через 0 и образования снежного покрова", - заявляют синоптики.

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