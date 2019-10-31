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Арктический воздух. Синоптики рассказали, какой будет погода

Арктический воздух. Синоптики рассказали, какой будет погода - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
31.10.2019, 08:31

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление ожидается с 3 ноября

31 октября повсюду будет холодно, сухо, солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook. 

"Антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине", - отметила Диденко.

По ее словам, днем ожидается +​​2, + 8 градусов. В Киеве + 3, + 6 градусов. Осадки маловероятны.

Фото: meteo.gov.ua

"В дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - уточнила Диденко.

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погода потепление заморозки карта 31 октября
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