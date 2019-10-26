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Погода. На Украину надвигается похолодание

Погода. На Украину надвигается похолодание - Фото
Фото: pixabay.com
26.10.2019, 21:27

Но завтра еще будет тепло

Начиная со вторника, 28 октября, в Украине будет ухудшаться погода. Похолодание начнется с Волынской, Ровенской и Львовской областей. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в воскресенье, 27 октября, в Украине будет тепло, без дождей, но с туманами.

Однако уже в понедельник ожидается похолодание в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

По словам Диденко, во вторник похолодание распространится на большинство областей.

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