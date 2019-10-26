Погода. На Украину надвигается похолодание

Начиная со вторника, 28 октября, в Украине будет ухудшаться погода. Похолодание начнется с Волынской, Ровенской и Львовской областей. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в воскресенье, 27 октября, в Украине будет тепло, без дождей, но с туманами.
Однако уже в понедельник ожидается похолодание в Волынской, Ровенской и Львовской областях.
По словам Диденко, во вторник похолодание распространится на большинство областей.
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