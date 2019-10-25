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Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты - Фото
Фото: depositphotos.com
25.10.2019, 08:54

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных, 26-27 октября, будет тепло и без осадков

25 октября в большинстве наших областей - без осадков, туманы, 26-27 октября воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура днем ​​+14, + 19 градусов, на западе + 16, + 22 градуса.

Карта погоды на 25 октября

В Киеве сегодня - антициклональный характер погоды. "Дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня + 15, + 17 градусов. К концу недели погода существенно не изменится", - отметила синоптик.

Она уточнила, что эти выходные обещают быть последними теплыми в ближайшие дни.

В субботу, 26 октября, на западе днем будет +21 градус, востоке и юге +17 градусов, севере +15 градусов, в центре +18 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 27 октября, на западе воздух прогреется до +21 градуса, востоке и севере до +17 градусов, юге и центре до +18 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

  • 6 октября в Карпатах выпал первый снег.
  • С 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег

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погода карта 26-27 октября
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